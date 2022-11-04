Haberler Yaşam Haberleri İkizler iki hastanede doğdu
Giriş Tarihi: 5.11.2022

İkizler iki hastanede doğdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İkizler iki hastanede doğdu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ikiz bebek bekleyen Muazzez Şakır doğum sancıları artınca Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada birinci bebek acil olarak doğurtuldu. Ancak duruş bozukluğu nedeniyle risk taşıyan ikinci bebeğin doğumu için anne ambulansla 60 kilometre mesafedeki hastaneye sevk edildi. Muazzez Şakır, ikinci bebeğin doğumunu burada gerçekleştirdi. Bebeklere Öykü ve Masal isimleri verildi. Baba Halil İbrahim Şakır "Farklı duygular içindeyiz. İki bebeğimiz iki farklı hastanede" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi tarihleri için açıklama! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, canlı yayınlanacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcüsüyle vedalaşıyor! Kanarya'da ayrılık rüzgarı başladı...
AÇIK LİSE AÖL SINAV TARİHLERİ 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? İşte tüm bilgiler
Polislik önlisans KPSS puanı 2022! POMEM şartları ile KPSS önlisans Polislik taban puanları ve baraj puanı
Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
EMEKLİ PROMOSYON kampanyaları kasım 2022 güncellemesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?
Aslıhan Doğan Turan'dan samimi açıklamalar: Arda’ya hâlâ çok aşığım
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizler iki hastanede doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA