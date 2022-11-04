İkizler iki hastanede doğdu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ikiz bebek bekleyen Muazzez Şakır doğum sancıları artınca Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada birinci bebek acil olarak doğurtuldu. Ancak duruş bozukluğu nedeniyle risk taşıyan ikinci bebeğin doğumu için anne ambulansla 60 kilometre mesafedeki hastaneye sevk edildi. Muazzez Şakır, ikinci bebeğin doğumunu burada gerçekleştirdi. Bebeklere Öykü ve Masal isimleri verildi. Baba Halil İbrahim Şakır "Farklı duygular içindeyiz. İki bebeğimiz iki farklı hastanede" dedi.