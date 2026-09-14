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Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:46

'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli’de jandarmanın aylardır büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'İkizler' suç örgütü soruşturmasında bu sabah 2’nci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün dışarıdaki yapılanması ve uzantılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında iş insanlarının da yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
’İkizler’ suç örgütüne ikinci dalga operasyonu: 12 gözaltı
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Haziran ayında düğmeye bastı. Örgüt liderleri olduğu değerlendirilen M.Y. 'tefecilik', 'örgüt kurma', 'kara para aklama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle tutuklu sayısı 13'e yükselirken, firari durumdaki diğer ikiz kardeş R.Y. ise Muğla Milas'ta Yunanistan'a kaçmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı. R.Y.'nin de cezaevine gönderilmesiyle dosyada tutuklu sayısı 14'e ulaştı.

DIŞARIDAKİ YAPILANMAYA ŞAFAK BASKINI

Örgütün cezaevi dışındaki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan uzantılarını adım adım izleyen jandarma ekipleri, bu sabah operasyonun ikinci ayağını başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı şafak baskınlarında evler didik didik arandı. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.Jandarma birimlerince gözaltına alınan şüphelilerin isimleri de netleşti. Yakalananlar arasında Ecevit Ç., Emre S., Sertaç Ü., Oktay F., Aydın T., Mehmet D., Murat O., Mehmet D., Halit İ. ve Erol E. bulunuyor.Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

#KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyonu: 12 gözaltı
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