İkizlerden çifte mezuniyet sevinci

Konya'da yaşayan ikizler Fadime ve Ayşe Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden birlikte mezun olmanın mutluluğunu paylaştı. Okul hayatları boyunca sadece lisede ayrı kalan ikizler, üniversitede aynı bölüme gitmeye karar verdi. Fadime okul birinciliği kontenjanından bu bölüme girerken, Ayşe ise Tıp Fakültesini kazanabilecekken ikizi ile birlikte okumayı tercih ederek diş hekimliğini seçti.Diplomalarını birlikte alan ikizler, keplerini de birlikte attı.
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Mete Efendioğlu - Editör