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Giriş Tarihi: 23.07.2026

İkizlerden çifte mezuniyet sevinci

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İkizlerden çifte mezuniyet sevinci
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Konya'da yaşayan ikizler Fadime ve Ayşe Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden birlikte mezun olmanın mutluluğunu paylaştı. Okul hayatları boyunca sadece lisede ayrı kalan ikizler, üniversitede aynı bölüme gitmeye karar verdi. Fadime okul birinciliği kontenjanından bu bölüme girerken, Ayşe ise Tıp Fakültesini kazanabilecekken ikizi ile birlikte okumayı tercih ederek diş hekimliğini seçti.Diplomalarını birlikte alan ikizler, keplerini de birlikte attı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İkizlerden çifte mezuniyet sevinci
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