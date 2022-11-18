İklim aktivistleri, Andy Warhol’un tasarımını hedef aldı: 8 kilo un döküp kendilerini yere yapıştırdılar

İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.
İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü
8 KİLO UN DÖKTÜLER
'Last Generation' grubundan 4 aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine 8 kilo un döktü.
GÖREVLİLER TARAFINDAN SÜRÜKLENDİLER
Gruptaki diğer 2 kişinin ise ellerini yere yapıştırmasının ardından güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.
"İKİYÜZLÜLÜĞÜ VURGULAMAK İÇİN SANAT ESERLERİ HEDEF ALINDI"
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken, sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.