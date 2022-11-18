İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü

İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.'Last Generation' grubundan 4 aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine 8 kilo un döktü. Gruptaki diğer 2 kişinin ise ellerini yere yapıştırmasının ardından güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.