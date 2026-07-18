İklim krizi çocuk haklarını etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, iklim konusunda alınan her kararın, aynı zamanda çocuklarla ilgili olduğunu belirtti. Antalya
'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (
BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) önemine dikkati çeken Marchi, iklim eğitimi, iklim okuryazarlığı ve yeşil becerilere yapılan yatırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Çocukların ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Marchi, sözlerini şöyle tamamladı: "İklim konusunda alınan her karar, aynı zamanda çocuklarla ilgili bir karardır. Bugün aldığımız kararlar, çocukların ve gençlerin bugün yaşadığı, yarın devralacağı dünyayı şekillendiriyor. Çocuklar ve gençler yalnızca iklim eylemlerinin yararlanıcıları olarak görülmemelidir. Seslerinin duyulması ve haklarının iklim politikalarının merkezinde yer alması büyük önem taşıyor. Çocuklar için daha dayanıklı sistemler ve toplumlar inşa ettiğimizde, aslında herkes için daha güçlü bir gelecek kurmuş oluruz."