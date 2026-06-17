İklim krizi çocukları vurdu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, 1.1 milyar çocuk 3 ayrı iklim tehlikesine maruz kalıyor. Çocukların sel, yangın ve fırtınalardan sağlıkları, eğitimleri ve hayatta kalmaları tehdit altında kalıyor. Afrika başta olmak üzere, iklim krizinden en çok etkilenen Sahel bölgesinde çocuklar, sıcak hava dalgalarının oluşturduğu sağlık tehditleriyle karşı karşıya. Raporda ayrıca, 4 milyondan fazla çocuğun 6 eşzamanlı iklim tehdidine karşı mücadele ettiği belirtildi. Öte yandan, yetkililerin ilgili kararları vermemeleri doğrultusunda çocukların tehdit altında kalacağının altı çiziliyor. Dış Haberler

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