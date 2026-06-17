Haberler Yaşam Haberleri İklim krizi çocukları vurdu
Giriş Tarihi: 17.06.2026

İklim krizi çocukları vurdu

İklim krizi çocukları vurdu
  • ABONE OL

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, 1.1 milyar çocuk 3 ayrı iklim tehlikesine maruz kalıyor. Çocukların sel, yangın ve fırtınalardan sağlıkları, eğitimleri ve hayatta kalmaları tehdit altında kalıyor. Afrika başta olmak üzere, iklim krizinden en çok etkilenen Sahel bölgesinde çocuklar, sıcak hava dalgalarının oluşturduğu sağlık tehditleriyle karşı karşıya. Raporda ayrıca, 4 milyondan fazla çocuğun 6 eşzamanlı iklim tehdidine karşı mücadele ettiği belirtildi. Öte yandan, yetkililerin ilgili kararları vermemeleri doğrultusunda çocukların tehdit altında kalacağının altı çiziliyor. Dış Haberler

#UNICEF

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İklim krizi çocukları vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA