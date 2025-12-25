İFTAR VAKTİ 25 ARALIK: İl il saatler! Diyanet ile Regaip Kandili’nde iftar kaçta?

REGAİP KANDİLİ İFTAR DUASI

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in iftar anında yaptığı ve tavsiye ettiği şu dua ile orucunuzu açabilirsiniz:

"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü." (Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açtım.)