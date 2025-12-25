İFTAR VAKTİ 25 ARALIK: İl il saatler! Diyanet ile Regaip Kandili’nde iftar kaçta?

Manevi iklimin doruğa ulaştığı Regaip Kandili'nde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duaları eşliğinde oruçlar açılacak. Kış günlerine denk gelen kandil orucu, kısa günler sebebiyle fiziksel olarak kolaylık sağlarken, manevi mükafatıyla kalpleri ısıtıyor. Türkiye'nin doğusundan batısına doğru akşam ezanı vakitleri değişirken, Diyanet'in paylaştığı güncel verilerle iftar saat kaçta sorusu yanıtlanıyor. İşte, il il iftar saati:
Bugün oruçlarını açacak olan vatandaşlar için il il iftar vakitleri şu şekildedir:
|Şehir
|İftar (Akşam Ezanı) Vakti
|İstanbul
|17:48
|Ankara
|17:36
|İzmir
|18:03
|Bursa
|17:50
|Antalya
|17:53
|Gaziantep
|17:26
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in iftar anında yaptığı ve tavsiye ettiği şu dua ile orucunuzu açabilirsiniz:
"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü." (Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açtım.)
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi