İFTAR VAKTİ 25 ARALIK: İl il saatler! Diyanet ile Regaip Kandili’nde iftar kaçta?

Giriş Tarihi: 25.12.2025 19:07

Mübarek Üç Aylar’ın ilk habercisi olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu faziletli günü oruç tutarak geçiren milyonlarca vatandaş, akşam ezanı saatiyle birlikte iftar sofralarına oturacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 namaz vakitleri takvimine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri netleşti. Peki, bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il 25 Aralık 2025 Regaip Kandili iftar vakitleri:

Manevi iklimin doruğa ulaştığı Regaip Kandili'nde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duaları eşliğinde oruçlar açılacak. Kış günlerine denk gelen kandil orucu, kısa günler sebebiyle fiziksel olarak kolaylık sağlarken, manevi mükafatıyla kalpleri ısıtıyor. Türkiye'nin doğusundan batısına doğru akşam ezanı vakitleri değişirken, Diyanet'in paylaştığı güncel verilerle iftar saat kaçta sorusu yanıtlanıyor. İşte, il il iftar saati:

25 ARALIK 2025 İL İL İFTAR SAATİ

Bugün oruçlarını açacak olan vatandaşlar için il il iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehir İftar (Akşam Ezanı) Vakti
İstanbul 17:48
Ankara 17:36
İzmir 18:03
Bursa 17:50
Antalya 17:53
Gaziantep 17:26

REGAİP KANDİLİ İFTAR DUASI

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in iftar anında yaptığı ve tavsiye ettiği şu dua ile orucunuzu açabilirsiniz:

"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü." (Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açtım.)

2026 KANDİL GÜNLERİ


Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

