İlaç şebekesine dev operasyon! Kopya reçetelerle hayati ilaçları piyasadan toplamışlar

Liderliğini M.G. ve P.E.'nin yaptığı İstanbul merkezli ilaç simsarlığı şebekesi, İstanbul Emniyet Müdürküğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kasım 2025'te başlattığı çalışmayla çökertildi. Teknik ve fiziki takiple 8 ay boyunca izlenen simsar ağının; ilaçları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı alıcılara elden teslim ettiği, alıcıların ise işlemlerin ardından ilk uçakla ülkelerine döndüğü tespit edildi.



İLAÇLAR AMBARGOLU ÜLKELERİN KARABORSASINA SATILDI

Şebekenin ilaçları en çok Batılı ülkelerin ambargo uyguladığı İran ve Mısır'a gönderdiği belirlendi. Türkiye'de piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL'yi bulan yüksek bütçeli ilaçların, yurt dışındaki karaborsada 3 ila 5 katı fiyatlara satıldığı öğrenildi. Devam eden savaş nedeniyle ilaç stoklarında ciddi sıkıntı yaşayan Ukrayna'nın da şebekenin ihracat rotalarından biri olduğu saptandı. İlaçların, alıcılara elden teslim edilmesinin yanı sıra; gümrük denetimlerinden kaçmak amacıyla kargo paketlerine "sakız, draje ve şeker" gibi asılsız etiketler yapıştırılarak yurt dışına gönderilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.