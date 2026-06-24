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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:03

İlaç şebekesine dev operasyon! Kopya reçetelerle hayati ilaçları piyasadan toplamışlar

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, liderliğini M.G. ve P.E.’nin yaptığı dev ilaç simsarlığı şebekesi çökertildi. Mali polisin 8 aylık takibi sonucu; bazı eczacı ve ecza deposu çalışanlarının rüşvet ve kopya reçetelerle piyasadan topladığı hayati ilaçları evlerde sakladığı, vatandaşların tedavisini engelleyerek devleti zarara uğrattığı ortaya çıktı. Türkiye'de hastaların bulamadığı kotalı ilaçlar ile sporcuların sağlığını tehdit eden binlerce testosteron hapını iç piyasadan çeken şebekenin; gümrük denetimlerini aşmak için kargolara "sakız ve şeker" etiketi yapıştırdığı, Türkiye'de 120 bin TL olan ilaçları ise ambargo uygulanan İran ve Mısır ile savaş mağduru Ukrayna’daki karaborsada 3 ila 5 katı fiyatlara sattığı belirlendi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
İlaç şebekesine dev operasyon! Kopya reçetelerle hayati ilaçları piyasadan toplamışlar
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Liderliğini M.G. ve P.E.'nin yaptığı İstanbul merkezli ilaç simsarlığı şebekesi, İstanbul Emniyet Müdürküğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kasım 2025'te başlattığı çalışmayla çökertildi. Teknik ve fiziki takiple 8 ay boyunca izlenen simsar ağının; ilaçları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı alıcılara elden teslim ettiği, alıcıların ise işlemlerin ardından ilk uçakla ülkelerine döndüğü tespit edildi.

İLAÇLAR AMBARGOLU ÜLKELERİN KARABORSASINA SATILDI

Şebekenin ilaçları en çok Batılı ülkelerin ambargo uyguladığı İran ve Mısır'a gönderdiği belirlendi. Türkiye'de piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL'yi bulan yüksek bütçeli ilaçların, yurt dışındaki karaborsada 3 ila 5 katı fiyatlara satıldığı öğrenildi. Devam eden savaş nedeniyle ilaç stoklarında ciddi sıkıntı yaşayan Ukrayna'nın da şebekenin ihracat rotalarından biri olduğu saptandı. İlaçların, alıcılara elden teslim edilmesinin yanı sıra; gümrük denetimlerinden kaçmak amacıyla kargo paketlerine "sakız, draje ve şeker" gibi asılsız etiketler yapıştırılarak yurt dışına gönderilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.



SİSTEMİN MERKEZİNDE ECZACILAR VAR

Yasa dışı organizasyonun merkezinde eczacılar ile ecza deposu çalışanlarının yer aldığı belirlendi. Sistemin işleyişine göre; eczacılar tarafından usulsüz şekilde temin edilen kopya reçeteler kullanılıyor, rüşvet verilen ecza deposu çalışanları aracılığıyla da ilaçlar piyasadan çekiliyordu. Olası denetimlerden kaçmak adına, halk sağlığını hiçe sayacak şekilde uygunsuz koşullarda saklanan bu ilaçlar, eczacıların evlerinde depolanıyordu. Şüphelilerin, kolluk kuvvetlerine yakalanmamak için taşıma esnasında yanlarında sürekli sahte faturalar bulundurduğu ve denetimlerde bu belgeleri ibraz ederek kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları anlaşıldı.



İLAÇLAR ECZACILARIN EVİNDE DEPOLANDI

Mali polisin 8 aylık takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında detaylı aramalar yapıldı. İlaçların büyük bölümünün eczacıların evinde ortaya çıktı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA SPORCULARIN KULLANDIĞI TESTOSTERON HAPI DA VAR

Yapılan aramalarda, reçetesiz satışı yasak olan çok sayıda ilaç ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; Organ nakli sonrası vücudun organı reddetmesini engelleyen hayati ilaçlar, hormon baskılayıcılar, ameliyat sonrası tedavi ilaçları, spor salonlarında sporcuların sağlığını tehlikeye atarak kas gelişimini artırmak amacıyla kullanılan testosteron türevi ilaçlar yer alıyor.

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TARİHİ GEÇMİŞ VE BOZULMUŞ İLAÇLAR İMHA EDİLECEK

Emniyet kaynakları, uygun iklim ve saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve birçoğunun son kullanma tarihi geçmiş olan bu ilaçların, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından imha edileceğini bildirdi.



HASTA VATANDAŞLAR SİMSARLA YÜZÜNDEN İLAÇ BULAMADI

Türkiye'de de kotalı olarak satın alınan tedavi ilaçlarının da simsar ağının içinde yer aldığı ortaya çıktı. Birçok vatandaşın aradığı ancak eczacıların stoklarımızda yok dediği ilaçların karaborsada satılması vatandaşların tedavisini engelledi ve ödenmeyen vergiler sebebiyle de devlete maddi olarak zarar verdiği öğrenildi.

#İSTANBUL #MISIR

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İlaç şebekesine dev operasyon! Kopya reçetelerle hayati ilaçları piyasadan toplamışlar
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