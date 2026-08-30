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Giriş Tarihi: 30.08.2026

İlaçta devlet güvencesi genişledi

Sağlık alanında vatandaşı rahatlatacak adımlar atılmaya devam ediyor. İki Hemofili B ve bir kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine alındı

İlaçta devlet güvencesi genişledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki Hemofili B ve bir kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini beirten Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "2 adet Hemofili B ilacı ve 1 adet kanser ilacı olmak üzere 1'i yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN

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İlaçta devlet güvencesi genişledi
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