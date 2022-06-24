Haberler Yaşam Haberleri İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 24.6.2022 01:10 Son Güncelleme: 24.6.2022 01:11

İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA

İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA

Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayımlanan kararda 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri duyuruldu. Bu son dakika haberinin ardından detayları öğrenmek isteyenler “İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman, birinci ve ikinci ödemeler hangi tarihte yapılacak?” soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Merak edilen İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman, birinci ve ikinci ödemeler hangi tarihte yapılacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan İlave tediye ödemelerine ilişkin kararın ardından ilave tediye alacak olan işçiler yoğun olarak "İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman, birinci ve ikinci ödemeler hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

İLAVE TEDİYE 2022 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete ilave tediye ödemeleri kararı ve birinci - ikinci ödemelerin yapılacağı tarihlere ilişkin bilgiler şöyle;

İLAVE TEDİYE ALACAĞI ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı 1. ve 2. Ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı;

Birinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi

İkinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma

KARAR RESMİ GAZETEDE YER ALDI

24 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı;


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İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA
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