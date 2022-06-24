İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan İlave tediye ödemelerine ilişkin kararın ardından ilave tediye alacak olan işçiler yoğun olarak "İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman, birinci ve ikinci ödemeler hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Resmi Gazete ilave tediye ödemeleri kararı ve birinci - ikinci ödemelerin yapılacağı tarihlere ilişkin bilgiler şöyle;
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı 1. ve 2. Ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı;