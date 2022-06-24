İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman? İşçilere 2022 yılı birinci ve ikinci ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? | RESMİ GAZETE SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan İlave tediye ödemelerine ilişkin kararın ardından ilave tediye alacak olan işçiler yoğun olarak "İlave tediye 2022 ödemeleri ne zaman, birinci ve ikinci ödemeler hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

İLAVE TEDİYE 2022 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete ilave tediye ödemeleri kararı ve birinci - ikinci ödemelerin yapılacağı tarihlere ilişkin bilgiler şöyle;