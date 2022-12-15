Haberler Yaşam Haberleri İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı 2022 Tediye ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:07

İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı 2022 Tediye ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Kamu kurumlarında işçi olan vatandaşlara yılda iki kez verilen bu ödemelerin ikinci taksiti için Aralık ayı işaret edildi. Hal böyleyken ise vatandaşlar "2022 İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin tarihleri uzunca bir süredir gündemde yer alıyordu. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı 2022 Tediye ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

Resmi Gazete üzerinden bugün yayımlanan karara göre İlave tediye ödeme tarihleri de netleşmiş oldu. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "2022 İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin birinci yarısının Temmuz ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatarken ikinci yarısı ise Aralık ayında belirlenen tarihte ödenecek. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri.

Tediye ne demek, TDK anlamı nedir? Tediye alacağı nedir, alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Tediye ne demek, TDK anlamı nedir? Tediye alacağı nedir, alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı 2022 Tediye ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!
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