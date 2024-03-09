İlayda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öldürüldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Beraber bir yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, yolda yürürken, yanlarına gelen ve bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Y. de bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Y. ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Y., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Y.'nin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. İki tarafında da tartışma sırasında karşılıklı olarak birbirlerini bıçakladıkları, alkolün etkisiyle olayın sebebini hatırlamadıklarını öğrenildi.

BABA RIZA ALKAN

'KIZIM AŞÇI OLACAKTI'

Öldürülen İlayda'ın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir olay yaşandı. Eşim ve kızıma bunu yapanın en ağır cezaya çarpılmasını istiyorum. Kızım aşçı olup, gemilerde çalışmak istiyordu" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YUNUS Y.