İlçe imamı evinde ölü bulundu

Dernekpazarı İlçesi Yenicami Mahallesi Camii'nde görev yapan 53 yaşındaki İdris Birinci'den yakınları uzun süre haber almaması nedeniyle durumu polis ekiplerine bilgi bildirdi. İhbar üzerine Birinci'nin kaldığı lojmana gelen polis ekipleri evinde yaptıkları incelemede Birinci'nin cansız bedenini buldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Birinci'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi nedeniyle otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Birinci'nin eşi ve çocuklarının olay sırasında Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesindeki annesinin yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.