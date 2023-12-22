İlçe müdürü ile kavga etmişlerdi... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Avcılar ilçe emniyet müdürünün bir restoran çalışanı ile yaşadığı tartışma sosyal medya da gündeme oldu. Konuyla ilgili olarak emniyetten de bir açıklama geldi.
Buna göre; "21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.
Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir." Denildi.