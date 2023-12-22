Haberler Yaşam Haberleri İlçe müdürü ile kavga etmişlerdi... Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:51

İlçe müdürü ile kavga etmişlerdi... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski polis memuru arasında çıkan tartışma ile ilgili İstanbul emniyetinden açıklama yapıldı. Açıklamada eski polisin ilçe müdürünün aracı geçerken küfür ettiği ve olayın bu sebeple yaşandığı aktarıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İlçe müdürü ile kavga etmişlerdi... Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Avcılar ilçe emniyet müdürünün bir restoran çalışanı ile yaşadığı tartışma sosyal medya da gündeme oldu. Konuyla ilgili olarak emniyetten de bir açıklama geldi.

Buna göre; "21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir." Denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlçe müdürü ile kavga etmişlerdi... Adli ve idari soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA