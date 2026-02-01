İleri teknoloji yöntemiyle yeniden doğdu: Tamamen tıkalı olan damarı başarıyla açıldı

Yürürken nefes nefese kaldığını ve nefes almakta çok zorlandığını fark eden Mustafa Tan, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Kardiyoloji Bölümünden randevu aldı. Prof. Dr. Eyüp Avcı, yaptığı muayene ve tetkiklerde, Mustafa Tan'ın bir damarının kireçlenme nedeniyle tamamen tıkalı olduğu tespit etti. Prof. Avcı, klasik balon ve stent yöntemiyle açılamayacak durumda olan damarı, rotablatör cihazıyla açmaya karar verdi. Elmas uçlu rotablatör cihazı ile damardaki kireçlenmiş yapı temizlenerek, stentin ve balonun rahatça geçebileceği bir alan oluşturuldu. Bu sayede hem damar açıldı hem de kireçlenmiş yapının stente zarar vermesi engellendi.

BYPASS'A ALTERNATİF OLDU

Uyguladığı rotablasyon yöntemiyle ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Eyüp Avcı, "İleri düzeyde kireçlenmiş damar tıkanıklıklarında rotablatör tedavisi bypass ameliyatına önemli bir alternatif oldu. Kalp damarlarında zamanla oluşan yağlanma ve kireçlenme, damarların sertleşmesine ve daralmasına neden oluyor. Damar yapısının sertleşmesi nedeniyle klasik balon ve stent uygulamaları yetersiz kalıyor. "Bu durumlarda saniyede 160 bin ile 200 bin devir yapan elmas uçlu rotablatör cihazı ile kireçlenmiş bölgeyi temizlenerek damar içinde açıklık sağlıyoruz. Bu tedavi, deneyimli ekipler tarafından uygulandığında düşük risk ve yüksek başarı oranına sahip. İşlem sonrası stentleri daha sağlıklı yerleştirebiliyoruz" dedi.

"NEFES DAHİ ALAMIYORDUM"

İleri teknolojili tedavi sonrası sağlığına kavuşan hasta Mustafa Tan, "Günlük yaşantımda 100 metre bile yürüsem sanki boğazım sıkılıyormuş gibi oluyordu. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Eyüp Avcı hocama geldim, şikayetlerimi anlattım. Anjiyo yapıldı ve damarlarımda ciddi kireçlenme olduğu görüldü. Hocama güvendim. Rotablatör tedavisiyle damarlarım açıldı. Şimdi çok iyiyim. Bana yeniden yaşama sevinci verdi. Eyüp hocama minnettarım. Allah ondan razı olsun" dedi.