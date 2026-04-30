Haberler Yaşam Haberleri İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'Sumud Filosu' açıklaması: Açık bir hukuk ihlalidir
Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:45

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir. İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

