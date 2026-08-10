İletişim Başkanı Duran’dan Anafartalar Zaferi paylaşımı!

Bu yüksek mücadele ruhu, tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermektedir. Bu vesileyle, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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