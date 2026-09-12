Haberler Yaşam Haberleri İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım: 12 Eylül darbesinin 46. yılı!
Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:58

İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım: 12 Eylül darbesinin 46. yılı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

AA
İletişim Başkanı Duran’dan paylaşım: 12 Eylül darbesinin 46. yılı!
  • ABONE OL

Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur."

Milletin bu kararlılığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, "Bu duygularla, tüm darbeleri telin ediyor; milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURHANETTİN DURAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım: 12 Eylül darbesinin 46. yılı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA