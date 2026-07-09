İlgi duyduğu kadını boynundan bıçaklayıp kaçmıştı! Caninin cezası belli oldu

İSTİNAFTA KARAR BOZULDU

Duruşma savcısı ve taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Geçen 4 Şubat'ta Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Çağlar Efe D. hakkında, 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm kurarken; TCK'nın 82/1 maddesinin (h) bendini içeren suçun, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla' işlenmesi hükmünün uygulanıp, uygulanmayacağının gerekçesiz bırakılması, 'Nitelikli yağma' suçundan hüküm kurulurken, yağmalanan cep telefonunun bilinen değeri gözetilip alt sınırdan uzaklaşıp uzaklaşılmayacağının tartışmasız bırakılması, 'Hakaret' suçu yönünden ise sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi gerekçeleriyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Dava, tekrar ilk derece mahkemesi olan İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar dava görüldü. 7 Temmuz'da görülen 2'nci celseye; tutuklu sanık Çağlar Efe D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri duruşmayı takip etti. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Sanık avukatı, adli kontrolle Çağlar Efe D.'nin tahliyesine izin verilmesini talep etti.