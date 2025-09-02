Haberler Yaşam Haberleri İliç davası 3’ncü duruşması başladı
İliç davası 3’ncü duruşması başladı

13 Şubat 2024’te Erzincan İliç’te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 madenci hayatını kaybetmesin sonucu açılan davanın 3’ncü duruşması başladı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 17-21 Mart 2025 ikinci duruşması da 30 Haziran 1 Temmuz tarihinde yapılmıştı. 5'i tutuklu 43 sanık, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşma tarihi 2-3 Eylül olarak belirlenmişti. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlanan üçüncü duruşmada, yeni bilirkişi raporunun sunulması bekleniyor. Yeni tanıkların ifadeleri alınacak. Taraf avukatları dinlenecek ve Tutuklu sanıkların durumları yeniden değerlendirilecek. Duruşmaya tutuklu sanıklardan, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı I.R.G Mahkemede hazır bulunurken, Anagold İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü S.Ç, Anagold Proje Müdürü S.K.S. INR Proje Koordinatörü Ö.A. ve Anagold Eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi A.R.K. SEGBİS ile katılıyor.

