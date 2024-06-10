İliç’te toprak altında işçi kalmadı: DNA testi sonrası toplu cenaze namazı kılınacak

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın öğlen namazında düzenlenecek cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağını söyledi.

Milletvekili Karaman, Erzincan Terzibaba Camii'nde kılınacak toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanacağını bildirdi.