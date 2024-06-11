İliç’teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kara’nın cenazesi Sivas’ta defnedildi

İliç'te maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Hüseyin Kara'nın cenazesi dün Erzincan'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine getirilerek hastanenin morguna konuldu. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenaze namazı için Tepecik köyüne getirildi.
Cenazeye Kara'nın yakınları, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Kara, köy mezarlığında toprağa verildi.