İlk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB takvimi ile sorgulanıyor! Okullar ne zaman tatile girecek?

Yoğun ders temposuna devam eden öğrenciler, ilk dinlenme dönemine ne zaman geçeceklerini merak ediyor. MEB, bu yılın takviminde hem ara tatil hem de yarıyıl tatili tarihlerini paylaştı. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil öncesi, öğretmenler ve veliler planlarını yapmaya başladı. Peki 2025 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimiyle netleşen tarihler…
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025–2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Tatil dönemi 14 Kasım Cuma günü sona erecek.
Bu kapsamda öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün ara tatil yapacak.
İlk ara tatilin ardından okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak.
Ara tatil döneminde öğrenciler dinlenme, etkinlik ve sosyal faaliyetler yapacak ve veliler ise bu dönemi kısa tatil veya şehir dışı planlarıyla değerlendirmeyi tercih edebilir.
MEB tarafından paylaşılan takvime göre bu yılın önemli tarihlerinden bazıları şöyle:
Okulların açılış tarihi: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci ara tatil: 10–14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr): 19 Ocak – 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci ara tatil: 16 Mart – 20 Mart 2026
Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma