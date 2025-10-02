İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri

2025 Kasım ara tatil tarihleri için geri sayım başladı. Öğrencilerin 1 haftalık ders arası verdiği bu tatiller yılda iki kez gerçekleşiyor. Bunun dışında iki haftalık sömestr de şimdiden planlanıyor. Peki, MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, yarıyıl tatili hangi tarihte?