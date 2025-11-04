İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül'de ders ziliyle başlamıştı. Yaklaşık iki aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından, öğrenciler ve öğretmenler kısa bir mola vermek için ilk ara tatil tarihlerini dört gözle bekliyor. Ailelerin tatil planlarını yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım ara tatili tarihlerini net olarak duyurdu. Bu ara tatil, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmeleri ve ikinci ara döneme daha motive başlamaları için büyük önem taşıyor. İşte MEB 2025-2026 eğitim takvimine göre ilk ara tatil tarihleri: