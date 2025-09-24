İlk ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve ailelerin gündemindeki en önemli konulardan biri tatil dönemleri oluyor. Özellikle "2025-2026 ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek, sömestr tatili hangi tarihlerde?" soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte bu sorular yanıt buldu.