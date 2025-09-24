Haberler Yaşam Haberleri İlk ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi sonrası öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin tarihlerini merak etmeye başladı. Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil hangi tarihlerde yapılacak ve yarıyıl tatili ile ilgili sorular gündemde. İşte MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim yılında kasım ara tatilin tarihleri…

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve ailelerin gündemindeki en önemli konulardan biri tatil dönemleri oluyor. Özellikle "2025-2026 ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek, sömestr tatili hangi tarihlerde?" soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte bu sorular yanıt buldu.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 gün boyunca tatil yapacak, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil imkanı olacak.

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Ara tatiller kısa süreli olurken, yarıyıl tatili 2 hafta sürüyor. 2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci ara tatilin tarihi. Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

İlk ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatil tarihleri
