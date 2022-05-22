İlk bölüme büyük ilgi

aHaber ekranlarında yayınlanan ve geçmişten bugüne gücün geçirdiği evrimi ele alan "Hegemonya" adlı belgeselinin ilk bölümü büyük ilgi uyandırdı. İlk bölüm, izleyicileri Tapınak Şövalyeleri'nin merak edilen dünyasına götürdü. İsa'nın yoksul şövalyeleri nasıl olmuştu da Avrupa monarşilerine borç veren birer orta çağ bankerlerine dönüştü? Bu soruyla yola çıkan Hegemonya bir gücün nasıl el değiştirdiğini gözler önüne serdi.4 bölümden oluşan belgeselin önceki akşam yayınlanan ilk bölümü, tapınak şövalyelerinin Fransa'daki "Büyük Bozgun" sonrası dağılmadığı ve faaliyetlerini yer altında sürdürdükleri iddialarını da mercek altına aldı. "Orta Çağ'da masonluk nedir, mason kime denir, masonlar tapınak şövalyelerinin mirasını mı devraldı?" sorularının yanıtları arandı. Martin Luther'in Avrupa'da başlattığı reform hareketi, İngiltere'de yeni bir dönem başlattı. Belgesel ilk bölümünde ayrıca İngiltere'nin Katolik Kilisesi'ne nasıl baş kaldırdığını da ele aldı. Bu başkaldırış İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin kurulmasıyla sonuçlanırken hem iktisadi hayatta hem de toplumsal hayatta değişikliklerin önünü açtı. Bu değişikliklerin ne olduğu ise ikinci bölümde detaylandırılıyor. İkinci bölüm, 28 Mayıs Cumartesi saat 23.00'te aHaber ekranlarında olacak.