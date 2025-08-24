İlk çiğköfte leğeni olduğuna inanılıyor

Şanlıurfa'da Karahantepe ve Göbeklitepe gibi 12 tepenin listesinde yer alan Sayburç Köyü'nde 3 yıldır devam eden kazılarda önemli bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda son olarak ortaya çıkarılan taş eser, köylüler tarafından çiğköftenin yoğrulduğu ilk leğen olarak nitelendiriliyor. Tarihi eserin hemen yanında ise baharat ve etin dövüldüğüne inanılan konik taşlarla, bunları ezmeye yarayan farklı taş parçaları bulundu. Bölgeyi her gün ziyaret eden yüzlerce turist, buluntuyu 'tarihin ilk çiğköfte leğeni olabilir' diyerek büyük ilgi gösteriyor. Köylüler de, ortaya yeni çıkan eserlerin de ilk çiğköfte yoğrulan mutfak malzemeleri olabileceğini ileri sürüyor.