İlk ders günü yağmur geliyor

Yeni haftanın ilk günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Okulun ve mesainin ilk gününde İstanbul'da hava sıcaklıkları 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Yetkililer, sabah saatlerinde başlayacak yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Marmara bölgesindeki yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artarak hafta sonuna doğru megakentte 27 dereceye kadar yükselecek. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ise hafta boyunca parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olacak. Ankara'da hafta genelinde gündüz sıcaklıkları 26-28 derece bandında ölçülürken, İzmir'de termometreler 31 dereceyi gösterecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör