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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:24 Son Güncelleme: 5.1.2023 10:49

İlk duruşmada suçu kardeşine attı

Adana’da Cumali Sucu’nun başına odunla vurularak öldürüldüğü olayın katil zanlısı olarak yakalanıp tutuklanan Yunus A., ilk duruşmada ifade değiştirip suçu kardeşi Şahin A.’ya attı. İfade üzerine kardeş de tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
İlk duruşmada suçu kardeşine attı

Adana'da yaklaşık 3 ay önce komşusu tarafından başına odunla vurularak öldürülen 51 yaşındaki Cumali Sucu'nun katil zanlısı olarak tutuklanan Yunus A., yargılandığı davanın ilk duruşmasında ifade değiştirdi. Daha önce; "Yerdeki odun parçasını rastgele fırlattım" diye savunma yapan zanlı, bu kez; "Odunu ben değil, kardeşim Şahin attı" dedi. Polis, bu kez de Şahin A.'yı gözaltına aldı. "Ağabeyim bana iftira atıyor. Olayla herhangi bir ilgim yok" diyen Şahin A.'da tutuklandı.

DALGA GEÇİP HAKARET ETTİ

Olay, 26 Kasım'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Zihinsel engelli olan Yunus Emre Sucu (20), yürüyüş yapmak için evden dışarı çıktı. Bu esnada Sucu ile sokakta karşılaşan komşusu Yunus A. (29), iddiaya göre Sucu'ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Bunu öğrenen baba Cumali Sucu, Yunus A.'yı uyardı ama bu uyarı, ikiliyi karşı karşıya getirdi.

2 GÜNLÜK 'YAŞAM SAVAŞI'

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus A.'da evden aldığı sopayla saldırdığı Sucu'yu başından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Cumali Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Sucu, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Zihinsel engelli genç, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

KARDEŞİNİ ELE VERDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Yunus A.'yı saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki sorgusunda; "Cumali, laf atıp üzerime yürüyünce kavga ettik. Yerdeki odun parçasını alıp, rastgele fırlatınca başına çarptı" savunmasını yapan Yunus A., tutuklandı. Olayla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşmasında ifadesini değiştiren zanlı, "Odunu ben değil, kardeşim Şahin attı" dedi. Polis, bu itiraf üzerine bu kez Şahin A.'yı gözaltına aldı. Şahin A., "Olayla herhangi bir ilgim yok. Ağabeyim iftira atıyor" dedi, ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İlk duruşmada suçu kardeşine attı
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