İlk duruşmada suçu kardeşine attı

DALGA GEÇİP HAKARET ETTİ

Olay, 26 Kasım'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Zihinsel engelli olan Yunus Emre Sucu (20), yürüyüş yapmak için evden dışarı çıktı. Bu esnada Sucu ile sokakta karşılaşan komşusu Yunus A. (29), iddiaya göre Sucu'ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Bunu öğrenen baba Cumali Sucu, Yunus A.'yı uyardı ama bu uyarı, ikiliyi karşı karşıya getirdi.



2 GÜNLÜK 'YAŞAM SAVAŞI'

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus A.'da evden aldığı sopayla saldırdığı Sucu'yu başından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Cumali Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Sucu, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Zihinsel engelli genç, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.