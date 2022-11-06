Haberler Yaşam Haberleri İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?
Giriş Tarihi: 6.11.2022 22:10 Son Güncelleme: 6.11.2022 22:11

İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 6 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

İlk kez 1992’de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?

A- Hassas kalp tükenmişliği
B- Merhamet yorgunluğu (CEVAP)
C- Gamlı baykuş körlüğü
D- Somurtkan Şirin sendromu


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İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?
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