Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: İlk kez 1992'de tanımlanan, uzun süre başkalarına ait acılara, travmalara maruz kalma ve empati gösterme durumunda yaşanan duyarsızlaşma durumuna verilen ad nedir?
A- Hassas kalp tükenmişliği
B- Merhamet yorgunluğu (CEVAP)
C- Gamlı baykuş körlüğü
D- Somurtkan Şirin sendromu