‘İlk kimin hakaret ettiği tespit edilsin’

Mersin'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan olayda, kıskançlık krizine giren Serkan Balcı, ilişki yaşadığı Durdu Demir Karaca'nın eski eşine tam 64 sayfalık ağır hakaret ve tehdit mesajları attı. Hakarete maruz kalan mağdur Bilal Karaca şikâyetçi oldu. Açılan dava sonucu Serkan Balcı'ya toplam 11 bin TL ceza verildi. Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf Mahkemesi, bu iki adam arasındaki karşılıklı eylemlerin hangisinin önce başladığının tespiti için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.