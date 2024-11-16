İlk metroda büyük adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Genel ilerlemesi yüzde 84'e ulaşan hatta deneme sürüşü yapıldı. İlk denemeye sürüşünü yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükakın şu bilgileri verdi:"İçinde bulunduğumuz aracı Türk mühendisleri yaptı. Yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz bir araç. Ve bunu Türkiye yapıyor. Ülkemizin bunları yapabiliyor oluşundan gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor. Gebze OSBDarıca Sahil Metro Hattı 15.4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi. Hattımız günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Trafikteki araç sayısı azalacak ve dolayısıyla şehrin havası daha temiz olacak. Raylı sistemler en güvenli ulaşım sistemlerinden biridir. Metro; konfor, güvenlik ve hız demektir. İnsanlar zamandan tasarruf edecek."