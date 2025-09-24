İlk operasyonunda 7 denizciyi kurtardı

Kocaeli Kandıra açıklarında hava muhalefeti nedeniyle kontrolden çıkarak sürüklenen 81 metre boyundaki kuru yük gemisi "RAPID", Pembe Kayalar mevkiindeki kayalık alanda karaya oturdu. Gemideki mürettebatı kurtarmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı devreye girdi. O operasyonda kadın pilotun başarısı öne çıktı. Kurtarma operasyonuna helikopterle katılan Üsteğmen Bircan Erkan, görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda 1. pilot olarak görev yaptı. Erkan, geminin karaya oturduğu bölgeyi hızla değerlendirerek riskleri minimize etti ve üstlendiği operasyonla 7 denizciyi güvenli şekilde başarıyla tahliye etti. Kadın pilotun başarısını takdir eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadın helikopter pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan gurur kaynağımız, Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.