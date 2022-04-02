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Giriş Tarihi: 3.4.2022

İlk sahur ilk iftar coşkusu

İlk sahur ilk iftar coşkusu

Ramazan’ın ilk sahuruna önceki gece kalkıldı. Zonguldak’ta madenciler yerin 350 metre altına sahur yaptı. Vatandaş Tekirdağ’da mehteranla, Elazığ’da klarnetle sahura kalktı

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk sahuruna önceki gece kalkıldı. Ramazan ayıyla özdeşleşen davulcular da yurdun her noktasında mâniler ile vatandaşları uyandırdı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kazdağları'nın eteklerinde ormanlık alanda başlayan yangını canla başla yangını söndürmek için mücadele eden orman işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu da alevlerin ortasında yaptı.

Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlarla uyandı.

Zonguldak'ta maden işçileri yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle ilk sahurlarını yaparak oruca niyetlendi.

SIFIRIN ALTINDA DAVULLAR ÇALINDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ramazan davulculuğu geleneğini devam ettiren 4 kişi, 9 mahallede Ramazan boyunca vatandaşları davul ve mâniler eşliğinde sahura kaldırıyor. Davulcular, karla kaplı yollarda sıfırın altında 4 derecede davullarını çaldı.

KLARNET SESİYLE UYANDILAR

Elazığ'da pandemi ve deprem nedeniyle iki yıldır ara verilen davul ve klarnet sesi sahurda yeniden yükseldi.
Çorum'un ilk kadın davulcusu Hatice Kırcı da (35), sokakları dolaşarak, mâniler eşliğinde çaldığı davulla vatandaşları sahura kaldırdı.

SAHURA MEHTERAN KALDIRDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde bulunan özel bir kömür ocağında 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan madenciler Ramazan ayının ilk sahurunu yaparken, yaklaşık 11 yıllık maden işçisi olan Ferhat Başar, yerin metrelerce altında sahur yapmanın ayrı bir duygu olduğunu ifade edip, "Bizim işimiz zor ama sonucunda bu çalışmamızı ailelerimiz için yapıyoruz. Allah herkese kolaylıklar versin" dedi.

Ümit Erkan DEMİRCAN - Şaban YILMAZ - Ahmet ÇÖTELİ - İhsan TUNÇOĞLU / SABAH

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İlk sahur ilk iftar coşkusu
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