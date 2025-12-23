İlk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan’da karşılandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 2025–2026 kış sezonunun ilk seferine çıkan Ankara–Kars Turistik Doğu Ekspresinin uğurlama programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte katıldı. Karaman, ardından projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ SEZONUN İLK SEFERİ ANKARA'DAN UĞURLANDI

Dünyanın en güzel ilk dört tren rotası arasında gösterilen Ankara–Kars hattında hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi, düzenlenen törenle yeni kış sezonuna başladı.

ERZİNCAN VURGUSU

Uğurlama programının ardından konuşan Karaman, Turistik Doğu Ekspresi'nin bölge turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Projenin yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda kültür ve turizmi buluşturan özel bir marka olduğunu ifade etti.

81 BİNİ AŞKIN YOLCU, EŞSİZ BİR DENEYİM

2019 yılında ilk seferini gerçekleştiren Turistik Doğu Ekspresi'nin bugüne kadar 81 bini aşkın yolcuya hizmet verdiğini belirten Karaman, konforlu yataklı vagonlarıyla yolculara Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıttığını söyledi.

ERZİNCAN MASALSI ROTANIN ÖZEL DURAĞI

Trenin Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergâhında ilerlediğini hatırlatan Karaman, Erzincan'ın bu eşsiz yolculuğun en önemli duraklarından biri olduğunu vurguladı. Kemaliye Kanyonu, Girlevik Şelalesi ve her yıl gelişimini sürdüren Ergan Dağı Kayak Merkezinin şehri cazibe merkezi hâline getirdiğini ifade eden Karaman, "Misafirlerimiz Erzincan tulum peyniri almadan dönmesin; hafızalarda kalan bir lezzet olur" dedi.

SEZON BOYUNCA 60 SEFER, 10 BİN 800 YOLCU

2025–2026 kış sezonu boyunca toplam 60 sefer yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin yaklaşık 10.800 yolcu taşımasının planlandığını açıklayan Karaman, projenin bölge ekonomisine ve turizmine güçlü katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.