İlk teravih yarın

Oruç ayı ramazan
, yarın yatsı namazının ardından kılınacak teravih
namazıyla başlıyor. Gece yapılacak sahurun ardından ilk oruç perşembe günü tutulacak. Ramazan ayı boyunca gerek camilerde gerekse cami dışı alanlarda ayın manevi iklimini yansıtacak ve yaşatacak birçok etkinlik yapılacak. Minarelere asılan ramazan ayına özgü ifadelerin yer aldığı mahyalar, yarın akşam namazından itibaren yakılacak. Osmanlı'dan günümüze intikal eden önemli bir gelenek olan enderun usulü teravih, bu ramazan ayında da devam edecek. İstanbul'da Bakırköy Ataköy Ömer Duruk Camii, Fatih'teki Ayasofya Camii, Fatih Camii, Yeni Cami, Sümbül Efendi Camii, Hürrem Çavuş Camii, Muhtesip İskender Camii, Kadıköy'de Fenerbahçe Camii ve Üsküdar'da Büyük Çamlıca Camii ile Valide-i Cedid Camii'nde teravih namazları ramazan boyunca enderun usulü ile kıldırılacak.