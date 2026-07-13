İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması NOTMATIX! Ölçme ve değerlendirmeyi yapay zeka yapacak

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı'na katıldı. Lansmana Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Sülün, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Notmatiks Kurucu Ortağı Serdar Kasırga, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

BİLAL ERDOĞAN, "YAPAY ZEKA DÜNYADA KIRILMAYA NEDEN OLDU"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada, "yüksek öğrenim hala ne kadar gerekli" diye tartışılan bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Ancak biz sosyal bilimlerin hala gerekli olduğuna inanıyoruz. Yapay zeka dünyada bir kırılmaya neden oldu. Yapay zekadan, nimetlerinden yararlanalım. Ama sonra ne olacak? İnsanlığın belirli sorunlarını çözmek için mi yapay zeka geliştiriliyor, buna bakmak gerekir. İnsanlığın en çok savaştığı ve soykırımların en çok yaşandığı yüzyıl, 20. yüzyıldır. Yapay zeka adalete, barışa hizmet edecek mi? Önemli olan budur ve buradan da bakmak gerekir. Notmatix projesinin eğitime önemli katkı yapacak bir enstrüman olacağına inanıyoruz. İnşallah bu proje, yapacağımız çalışmalara büyük katkı sunacaktır. Yapay zekanın yarattığı kırılmayı yakalayanlar, arayı hızlı kapatabilecek. Bu Türkiye için de geçerli, şirketler için de geçerli, yüksek öğretim kurumları için de, bütün eğitim kurumları için de geçerlidir. 15 yıldır eğitim içinde olan birisi olarak, anaokulundan doktoraya varıncaya kadar eğitimin her alanında ne kadar hızlı değişimler olduğunu görüyorum. Bu değişimleri yakalama konusunda bir mücadele veriyoruz. İşte Yapay zeka geliyor. Yapay zekayı kullanalım, nimetlerinden istifade edelim. Ama bundan sonra ne için yapıyoruz sorusu önemli. Yani belki bilgisayar geldiğinde ne oldu? İnternet geldiğinde ne oldu? Makine geldiğinden ne oldu? Bunları da yeniden değerlendirerek yapay zeka geldikten sonra ne olacağı da, bu kadar kendiliğinden belki teslim olmadan karar vermek lazım" dedi.

"YAPAY ZEKA İNSANLIK İÇİNDEKİ ADALETSİZLİKLER , HAKSIZLIKLAR GİDERSİN DİYE Mİ YOKSA SADECE BİRİLERİNE FAYDASI OLDUĞU İÇİN Mİ GELİŞTİRİLİYOR?"

Erdoğan, "Yapay zeka, insanlık içindeki adaletsizlikler, haksızlıklar giderilsin diye mi geliştiriliyor yoksa sadece birilerine faydası olduğu için geliştiriliyor. Belki bunlara da bakarak başlamak lazım ama şöyle düşünelim. Bundan önce son 1.000 yılı değerlendirelim. 21. yüzyılda hala insanlığın daha az savaş yaşadığını konuşamıyoruz. Hala savaşlar oluyor, hala insanlar kırılıp geçirebiliyor. 8 milyar insanın ne kadarı müreffeh yaşıyor diye sorularla karşılaşacağız. Bu kadar teknolojik gelişmeye teslim olurken acaba biraz gelişirken de neyi geliştirdiğini konuşabiliyor muyum, insan olarak, belki buna da kafa yormak lazım. Sanayi devrimi bizim beklentimizin ötesinde toplumsal ilişkileri değiştirdi. Yani insanlık hazırlıklı bir şekilde yeni toplumsal yapılara kavuşmadı. Böyle kucağımızda bulduk, işte fabrikalar olacaksa hep her şeyi fabrikaya göre tasarladık. Bugün okula varıncaya kadar ve o tasarımın getirdiği sosyal ilişkiler bugün insanlığı tanımlar hale geldi. İnşallah Notmatix projemiz, eğitimde işleri kolaylaştıracak, özellikle bireysel takibi güçlendirecek bir enstrüman olacağını umuyoruz."

REKTÖR ARIKAN, "ÜLKEMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK ADINA ÇALIŞIYORUZ"

Platformun kullanılmaya başlanması dolayısıyla İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen lansman programında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "bugün Osmanlı Türk tarihinin son 300 yılının en güçlü zamanındayız. Böyle bir ortamda yapay zekanın gücünü kullanmayı kaçıramayız. Biz ülkemizi geleceğe hazırlamak adına çalışıyoruz" dedi.

SERDAR KASIRGA, "CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU BU ALANDA BİZE ÇALIŞMA VİZYONU YÜKLEDİ"

Notmatix Kurucusu Serdar Kasırga, yapay zekâ destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix'i yaklaşık beş yıllık bir çalışma sonucunda büyük bir inanç, sabır ve kararlılıkla ortaya çıkardıklarını belirterek, Notmatix'in Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli bir dönüşüm potansiyeli taşıdığına inandıkları söyledi.

Serdar Kasırga, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar önce dile getirdiği, öğrencilerimizin geleceğinin yalnızca birkaç saatlik bir sınava sığdırılmaması gerektiği yönündeki vizyonu, bizlere bu alanda çalışma sorumluluğu yükledi.Bugün ise yapay zekâ teknolojilerinin ulaştığı seviyede, öğrenciyi yalnızca sınav sonucuyla değil; öğrenme süreci, gelişimi ve yetkinlikleriyle birlikte değerlendirebilecek bir altyapıyı inşa etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz Notmatix; yapay zekâyı eğitimin hizmetine sunan, öğretmeni güçlendiren, öğrenciyi daha doğru tanıyan ve eğitim yöneticilerine güçlü karar destek mekanizmaları sağlayan yeni nesil bir platformdur. İbn Haldun Üniversitesi ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda sistemimizin yalnızca teorik olarak değil, uygulamada da yüksek başarıyla çalıştığını görmek bizlere büyük bir güven verdi. Notmatix'i geliştirirken hedefimiz yalnızca bir yazılım üretmek değildi. Hedefimiz; Türkiye'nin eğitim teknolojilerinde dünyaya yön veren ülkelerden biri olmasına katkı sunabilmekti."

ALİ EMRE ERİŞKEN, "GİRİŞİMCİLİK TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN, NOTMATİX İSE EĞİTİMİN GELECEĞİDİR"

Notmatix'in geliştirilme süreci, ticarileşme yolculuğu ve eğitim teknolojilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CO-1 Girişim Ofisi Kurucu Başkanı Ali Emre Erişen: "Girişimcilik yalnızca yeni bir iş kurma süreci değildir. Girişimcilik; sorunları doğru okuyabilme, teknolojiyi insanlığın ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde dönüştürebilme ve ortaya çıkan değeri sürdürülebilir hale getirebilme vizyonudur. Dünyayı dönüştüren fikirlerin ortak noktası cesaretle hayata geçirilmiş olmalarıdır. Biz de tam bu vizyonun geliştiği, katma değer üreten girişimlerin ölçeklendiği ve ticarileştiği bir inovasyon ekosistemi oluşturuyoruz.Startup olarak doğup büyüyen Notmatix'in İbn Haldun Üniversitesi'nde ilk kurumsal uygulamasının hayata geçirilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün yalnızca bir yazılımı değil, eğitimde yeni bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Notmatix sayesinde sınavlar, ödevler ve akademik çalışmalar yalnızca not verilen süreçler olmaktan çıkıyor; öğrencilerin gelişimlerini bütüncül olarak analiz eden güçlü veri kaynaklarına dönüşüyor. Yapay zekâ destekli analiz teknolojileri öğretmen ve akademisyenlerin değerlendirme süreçlerinde yüzde 90 zaman tasarrufu sağlarken, kurumlara da stratejik karar alma süreçlerinde güçlü bir veri altyapısı sunuyor. Gelişmiş yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen platform, yüzde 98,9'a ulaşan değerlendirme doğruluğu ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hızın yanı sıra yüksek güvenilirlik ve tutarlılık sağlayarak eğitimde kalite standartlarını yeni bir seviyeye taşıyor. Notmatix ile yapay zekâ destekli ölçme ve değerlendirme teknolojilerinde Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz. En büyük hedefimiz veriye dayalı eğitim anlayışını yaygınlaştırarak her öğrencinin kendi öğrenme yolculuğunu daha doğru analiz edebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve üniversitelere sürdürülebilir kalite yönetimi için veri temelli stratejik karar desteği sunmaktır." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör