İlklerin karikatüristi festivalde anlatıldı

Trabzon Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Trabzon Sanatevi'nde karikatür sanatçısı Adnan Taç, "Karikatürde Bir Ziya" söyleşisi gerçekleştirdi. Taç, Trabzon'da ilk karikatür sergisini açan, ilk karikatür albümünü çıkaran ve yurt dışında ilk kez eserleri yayınlanan sanatçı Ziya Ramoğlu'nun sanat hayatını fotoğraf sunumuyla anlatarak, çizdiği karikatürlerden örnekler verdi. Sanatçı Adnan Taç, "Ziya Ramoğlu sadece Trabzon'un değil, tüm karikatür sanatına önemli katkılar sağlamış. önemli bir sanatçıdır" dedi.