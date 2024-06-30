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Giriş Tarihi: 1.7.2024

İlklerin karikatüristi festivalde anlatıldı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İlklerin karikatüristi festivalde anlatıldı
Trabzon Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Trabzon Sanatevi'nde karikatür sanatçısı Adnan Taç, "Karikatürde Bir Ziya" söyleşisi gerçekleştirdi. Taç, Trabzon'da ilk karikatür sergisini açan, ilk karikatür albümünü çıkaran ve yurt dışında ilk kez eserleri yayınlanan sanatçı Ziya Ramoğlu'nun sanat hayatını fotoğraf sunumuyla anlatarak, çizdiği karikatürlerden örnekler verdi. Sanatçı Adnan Taç, "Ziya Ramoğlu sadece Trabzon'un değil, tüm karikatür sanatına önemli katkılar sağlamış. önemli bir sanatçıdır" dedi.
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İlklerin karikatüristi festivalde anlatıldı
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