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Giriş Tarihi: 28.08.2026

İlknur öğretmen herkesi ağlattı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İlknur öğretmen herkesi ağlattı
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TATİL için gittikleri Antalya'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan Murat Aydoğan'ın (51) kullandığı 66 AEL 770 plakalı otomobil, Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, taklalar atarak savrulmaya başladı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Aydoğan ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde eşi İlknur Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Tek İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Aydoğan'ın cenazesi dün eşi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Aydoğan'ın cenazesi bugün Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Gaziantep'te Abdülkadir K.'nın (22) kullandığı kargo aracı, Şahinbey ilçesinde İhsan Toprak (34) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada İhsan Toprak ile Lalihan Toprak (24) yaşamını yitirdi. Abdülkadir K. ile 3 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı Esra Turan (18) hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde ise tomruk yüklü kamyondan düşen işçi Davut Ali Erdil (53) yaşamını yitirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İlknur öğretmen herkesi ağlattı
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