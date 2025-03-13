İlknur’un katili gün yüzü göremeyecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Nisan'da bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Çetin (35) ile Ali İhsan Kaya arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Kaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Davanın ikinci duruşması 12 Mart'ta görüldü. Mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.