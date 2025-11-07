Haberler Yaşam Haberleri İlkokul öğrencilerinden Yeşil Vatan seferberliği
Giriş Tarihi: 7.11.2025

İlkokul öğrencilerinden Yeşil Vatan seferberliği

İlkokul öğrencilerinden Yeşil Vatan seferberliği

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe Nefes İşbirliği Protokolü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Zonguldak'ta "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla Üzülmez İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler "Yeşil Vatan Seferberliği"ne katkı sunarak fidanları toprakla buluşturdu. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının çocuklara doğa sevgisi ve orman bilinci aşılamak olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokul öğrencilerinden Yeşil Vatan seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz