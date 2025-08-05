Haberler Yaşam Haberleri İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2025 11:43

İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yaz dönemi öğretmenlerin iller arası yer değişikliği süreci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle sürüyor. MEB’in yayımladığı kılavuza göre, il dışı başvuru süreci 29 Temmuz Salı günü sona erdi. Sürecin ikinci aşamasında, öğretmenler tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, iller arası tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar belli oldu mu? İşte 2025 yılına ait yer değiştirme süreci MEBBİS sonuç ekranına ilişkin tüm ayrıntılar...

İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı yer değiştirme sürecinde öğretmenlerin ön başvuru işlemleri, 18-29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden ulaşılan elektronik form aracılığıyla tamamlandı. Başvuru şartlarını sağlayan öğretmenler, tercih hakkı kazanarak kurum seçimini yaptı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, 2025 il dışı atama sonuçları 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, aynı gün e-Devlet üzerinden ve MEBBİS sistemi aracılığıyla erişime açılacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak.

İPTAL BAŞVURUSU TAKVİMİ

Eşlerden birinin ataması yapılıp birinin yapılmadığı durumlarda ataması olan öğretmenlerin iptal başvurusu: 6 - 8 Ağustos (saat 16:00)

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İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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