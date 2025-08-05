İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı yer değiştirme sürecinde öğretmenlerin ön başvuru işlemleri, 18-29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden ulaşılan elektronik form aracılığıyla tamamlandı. Başvuru şartlarını sağlayan öğretmenler, tercih hakkı kazanarak kurum seçimini yaptı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?