İmam hatip öğrencileri SABAH’ı ziyaret etti

Adana'da fen ve sosyal bilimler proje eğitimi veren Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri SABAH Gazetesi'nin baskı tesislerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü "Hikmet Projesi" kapsamında öğretmen Mustafa Boztepe eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, gazetecilik, yayın ve iletişim alanındaki meslek kariyerleri hakkında bilgilenmek ve baskı teknolojisini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'ndan gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenleriyle birlikte tesisleri gezen öğrenciler matbaa müdürü Gültekin Mındık tarafından gazete basım süreci hakkında bilgilendirildi.

Çeşitli ikramlarda bulunan öğrencilere daha sonra Ersin Ramoğlu tarafından SABAH Gazetesi tarafından basımı gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim hediye edildi.