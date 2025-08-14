İmam hatipli gençler dünya ikincisi oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı olarak ülkemizi Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen WRC (World Robot Contest Championships) 2025 dünya robot yarışmasında başarıyla temsil etti. Dünyanın dört bir yanından takımların katıldığı ve kendi kategorisinde 4 ülkeden 20 takımın yarıştığı "Moon Landing Challenge" kategorisinde, takımımız dünya ikinciliği elde etti. Türkiye'yi gururlandıran öğrenciler mekanik mühendislik açısından sergiledikleri yüksek performansla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Okulda, milli teknoloji hamlesine bir katkı sunduklarını ifade eden takım, yalnızca bir yarışma başarısı değil; Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yetişen genç mühendislerin uluslararası alandaki etkisinin bir göstergesi olduğu belirtildi. Okul yetkilileri yaptıkları açıklamada "Takımımız, okulumuzun sunduğu imkanlar ve danışman öğretmenlerinin rehberliğinde, ülkemizin bilim ve teknoloji hedeflerine somut katkılar sunmaya devam ediyor."