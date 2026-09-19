İmam hatipli kızların İHA zaferi: İnandılar, tasarladılar, kazandılar

İmam hatip lisesi öğrencileri, milli ve manevi eğitimin yanı sıra teknoloji dünyasındaki iddiasını ortaya koyan tarihi bir başarıya daha imza attı. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden oluşan Technoka Teknoloji Takımı, geliştirdikleri "EBABİL" isimli insansız hava aracı (İHA) ile "Döner Kanat" kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Malatya'da gerçekleştirilen ve zorlu otonom görevlerin yer aldığı yarışmada, yaklaşık 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan "EBABİL", sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mekanik tasarımdan otonom yazılıma kadar tüm süreçleri tamamen kendileri yürüten kız öğrenciler, erkek egemen bir sektörde elde ettikleri bu başarıyla turnuvaya damga vurdu.

HAFİF GÖVDEYLE AĞIR YÜK

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Takım Kaptanı Sude Nur Akbaş, EBABİL'i rakiplerinden ayıran en büyük özelliğin mekanik tasarımı ve hafifliği olduğunu belirtti. Akbaş, "Rakiplerine göre oldukça hafif bir dron ürettik. Temel amacımız, en hafif gövdeyle en ağır yükleri en hızlı şekilde taşımaktı ve bunu başardık. Ayrıca bu sene TEKNOFEST'te tamamen kız öğrencilerden oluşan tek takımdık. İmam hatiplilerin istedikleri ve çalıştıkları sürece neleri temsil edebileceklerini en güzel şekilde gösterdiğimize ve birçok kişiye ilham olduğumuza inanıyorum" diyerek gururunu dile getirdi. Zorlu yarışma turlarında heyecan ve otonom riskleri yöneterek araca yön veren takımın pilotu Gülsemin Yeşil ise hem teknik süreçleri hem de taşıdıkları misyonu anlattı.

Elektronik bileşenlerin manyetik alandan etkilenmemesi için özel bir yerleşim şeması hazırladıklarını belirten Yeşil, ödül törenindeki anlamlı mesajlarına değindi:"Bu başarıyı imam hatip başlığı altında ve tesettürümüzü yaşayarak, göstererek yaptığımız için çok gururluyum. Ödül töreninde dronumuzun üzerine küçük bir parça kumaş sererek bizim gibi tesettürlü olduğunu göstermek istedik. Çoğunluğu erkek olan bir yarışmada bir kız grubu olarak ilk üçe girmek onur verici. Bu süreç, gelecekte teknoloji alanında nasıl bir yol izlemek istediğimi keşfetmemi sağladı." Takımın tasarım departmanında görev alan Safiye Meryem Yanar da hocalarının önderliğinde profesyonel tasarım programları kullanarak aerodinamik açıdan en mükemmel formu yakalamaya çalıştıklarını ifade etti. Yanar, bu projenin kendisini farklı alanlarda tanımasına ve mühendislik becerileri kazanmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Yazılı rapor, video sunumu ve final uçuşları olmak üzere 3 zorlu aşamayı geride bırakarak kürsüye çıkan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geleceğin başarılı bilim kadınları ve mühendisleri olacaklarının sinyalini verdi.

BAYRAKTAR TB2 YENİ MİLLİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2'lere entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 Elektronik Destek (ED) Podu, ANTIDOT 2EA 200 Elektronik Harp (EH) Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Podu, 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör