İmam Hatipli LGS şampiyonlarına umre hediyesi

Türkiye genelinde 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 17 ilden 500 tam puan alan İmam hatip ortaokullarından 31 öğrenci Türkiye şampiyonu oldu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Tercihim Geleceğim" programına Türkiye'nin 17 şehrindeki 25 imam hatip okulunda eğitim alan şampiyon gençler, aileleri ve eğitimciler katıldı. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönemlerde şampiyon olan mentör öğrenciler de katıldı.

İMAM HATİP OKULLARIMIZ YÜKSELEN BİR İVMEYLE BAŞARIYI SÜRDÜRÜYOR

LGS şampiyonlarını tebrik eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Şampiyonlarımızın her biriyle gurur duyuyoruz, yüzümüzü ak ettiler, yarınlarımıza çok daha büyük bir ümitle bakmamıza sebep oldular" dedi. İmam hatip okulları özelinde bireysel değil kitlesel bir başarıdan söz ettiklerini kaydeden Ceylan, "İmam hatip okullarımız her geçen yıl yükselen bir ivmeyle başarılarını sürdürüyor. 17 farklı şehirde 31 şampiyon gencimizden bahsediyoruz. Türkiye genelinde 1064 öğrencimiz bir yanlış veya bir boşla şampiyonluğu kaçırdılar. Bu muazzam bir başarı. Bizler sadece şampiyonlarımızla değil kitlesel başarılarımızla da iftihar ediyoruz. Son yıllarda yüzde 1'lik dilimdeki öğrencilerimiz üç kat arttı, yüzde 5'lik başarı ise iki katına çıktı. Kitlesel başarı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

YÜZYILIN VİZYONER MİMARLARI YETİŞİYOR

İmam hatip okullarındaki program çeşitliliği ve gençlere sunduğu imkanlardan bahseden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü, "İmam hatip okullarımız projeleri ve gençlerimize sunduğu imkanlarla çağın bir adım ötesinde yürüyor. Okullarımız Türkiye yüzyılının vizyoner mimarlarını yetiştirmeye devam ediyor. Hepiniz tercih aşamasındasınız. Bizler imam hatip okullarının çift kanatlı gençler yetiştirdiğini bildiğimiz için adanmış öğretmenlerin ellerinde yetişmiş, yarınlara mührünü vuracak genç kadroların sanatta, sporda, teknolojide güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için imam hatip okullarımızı tercih etmenizi çok isteriz. Hem LGS ve YKS'de hem eğitim hayatında hem de sosyal hayatın içinde çok güçlü kadrolar yetiştirmek için imam hatip okullarımız yoluna devam ediyor."

ÜLKEMİZ İÇİN BAŞARIYA ULAŞACAKSINIZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy da şampiyonlar buluşmasının çok kıymetli bir program olduğunu belirterek, "Sizlerin arkasında anne babalarımızın duası var. Sizlerin de bir hedefi var ve bu hedef doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz için başarıya ulaşacaksınız. Bundan sonra da hayatta birçok hedefle ilerlemeye devam edeceğiz. Hayal ettiniz ve hedef belirlediniz. Bu emek ve çabanızın bir başarı karşılığı oldu. Burada bir aile bütünlüğü var, tüm okullarımızı benimseyerek anlatan mezun abla ve abileriniz var. Ben inanıyorum yıllar geçecek, üniversiteyi bitirecek, meslek sahibi olacaksınız. Aranızdaki bu muhabbet hiç bitmeyecek, bu aile ortamı hep devam edecek" ifadelerini kullandı.

TERCİHİMİZ GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYOR

MEB Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen de önemli başarılara imza atan şampiyon gençleri kutlayarak, ailelerini ve eğitimcileri tebrik etti. Akmanşen, "Bizim tercihimiz geleceğimizi şekillendiriyor. Zaman zaman biz farklı noktalardan etkileniriz. Bazen popüler okul kaygısıyla veya farklı şekilde çevremizden aldığımız tepkilerle tercihlerimizi şekillendiririz. Hangi alanda kendimizi yetiştirmek isterseniz isteyin fen ve sosyal bilimler, teknoloji, kültür, sanat alanında eğitim veren okullarımızı tercih edebilirsiniz. Sizlerin oluşturduğu tercihler elbette geleceğinizi şekillendirecek. Sizler geleceğinizi şekillendirdiğiniz zaman ülkemizin geleceğini de şekillendiriyorsunuz. Bunun bilinciyle hareket etmenizi diliyorum" Dedi.

OKULLARIN TANITIMI YAPILDI

Şampiyonlara yapılan plaket takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından gençler, açılan tanıtım stantları aracılığıyla okulları tanıma imkânı da buldu. Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk sıralarda yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Ayrıca, şampiyonlarla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bir gezi düzenlendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör