İmam hatipli mucitlerden ’robotik’te tarihi başarı

İmam Hatip Liseli gençlerimiz, inanç ve azimle çalışıldığında, Türk gençlerinin aşamayacağı engel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Milli ve manevi değerlerle donatılan bu gençler, Kanada'dan ülkemize madalyalarla döndü. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zekâ yarışmalarında 4 kategoride dünya derecesi elde etti. Takım, EnjoyAI Americas Open kapsamında düzenlenen "Skyline Adventures" dron kategorisinde dünya şampiyonu olurken, FIRA RoboWorld Cup'ta "Innovation and Business" ve "Mission Impossible United" kategorilerinde dünya ikinciliği, "FIRA Air Drone" kategorisinde ise dünya üçüncülüğü elde etti.

AKSAKLIĞA RAĞMEN KAZANDIK

"Innovation and Business" kategorisindeki yarışmada dünya ikincisi olan projede yer alan öğrencilerden Nurettin Habiboğlu, "Projemle, radyo dalgalarını kullanarak kapalı alanlarda santimetre hassasiyetinde konum ölçümü yapılabiliyor. Proje, çeşitli alanlarda kullanılabilir" dedi. "Mission Impossible United" kategorisinde dünya ikinciliği kazanan projede yer alan Tarık Eren Şahin de yarışmanın ilk turuna teknik aksaklık nedeniyle katılamadıklarını, buna rağmen ikinci turdaki performanslarıyla derece elde ettiklerini söyledi.

15 GÜN OKULDA YATIP KALKTIK

Yarışmalara hazırlanırken okulun tüm imkânlarını seferber ettiğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Belal Raafat, "Son 15 gün okulda yatıp kalktık. Yemeklerimizi burada yapıp yedik. Dronlar rüzgârdan çok etkilendiği için atölyede ne vantilatör çalıştırabiliyor ne de pencere açabiliyorduk. Son bir haftada bazı arkadaşlarımız sabah çalışıyordu. Mesela sabah 12 saat çalıştıktan sonra uyumaya gidiyor, sabah uyuyanlar ise akşam, gece çalışıyordu. Çok zorlu bir süreçti" diye konuştu.

EN GELİŞİM GÖSTEREN TAKIM SEÇİLDİK

FIRA Air Drone kategorisinde dünya üçüncüsü olan 9. sınıf öğrencisi Selman Yusuf Tütüncü ise "Dronun amacı, parkurdaki QR kodları okuyarak engelleri geçmesi ve son noktadaki iniş alanına otonom şekilde ulaşmasıydı. Bu kategoride üçüncü olduk ve ayrıca en iyi gelişim gösteren takım ödülünü kazandık" ifadelerini kullandı.

OKULDA 5 ULUSLARARASI TAKIM VAR

Danışman öğretmen Cenkay Özen, öğrencilerin yapay zekâ başta olmak üzere birçok alanda eğitim gördüğünü belirterek okul bünyesinde farklı kategorilerde faaliyet gösteren 5 uluslararası takım bulunduğunu ve öğrencilerin yarışmalara aylarca hazırlık yaptığını kaydetti.