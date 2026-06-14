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Giriş Tarihi: 14.06.2026

İmam ve müezzin gölette boğuldu

İmam ve müezzin gölette boğuldu
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Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imamlar Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir (26), çevredekilerin ihbarı sonucu ekipler tarafından sudan çıkarılarak ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon'da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.
#ARTVİN #TRABZON

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İmam ve müezzin gölette boğuldu
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